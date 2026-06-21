Lo staff di Massimiliano Allegri, tecnico uscente dal Milan, si divide in giro per l'Italia: il futuro di Claudio Filippi e Bernardo Corradi
Allegri lascia Casa Milan dopo il nuovo summit con la dirigenza | PM
Massimiliano Allegri ha salutato il Milan lo scorso 25 maggio, e così i collaboratori tecnici. La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato la rivoluzione di Gerry Cardinale che ha licenziato con effetto immediato l'allenatore toscano e la dirigenza. Parte del gruppo che ha lavorato a Milanello nella stagione appena terminata è destinato a non seguire Allegri a Napoli. Se Marco Landucci e Francesco Magnanelli voleranno con lui in Campania, Bernardo Corradi e Claudio Filippi hanno deciso di intraprendere una nuova avventura professionale.
Allegri al Napoli, ma cosa manca?Da diverse settimane, Massimiliano Allegri ha trovato l'accordo Napoli per un triennale fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione. Il tecnico firmerà un contratto biennale fino al 2028. Ma perché non è ancora ufficiale? Allegri è stato esonerato dal Milan, non si è dimesso. L'allenatore è ancora sotto contratto con i rossoneri e l'assenza di una dirigenza non consente la possibilità di trattare per la risoluzione. Stando a quanto riportato da 'Il Mattino', Aurelio De Laurentis sarebbe in contatto costante con Paolo Scaroni per avere novità, ma il presidente rossonero avrebbe rassicurato il patron del Napoli affermando che si tratta solo di tempo e la situazione sarà risolta.
Bernardo Corradi vicino alla SampdoriaDopo una lunga trafila da CT delle Nazionali giovanili e la prima esperienza da collaboratore tecnico nello staff di Allegri, Bernardo Corradi potrebbe la prima esperienza da capo allenatore di un club della sua vita. Secondo quanto riportato da Bernardo De Micheli a 'Sky Sport', infatti, l'ex attaccante sarebbe il favorito per il ruolo di nuovo allenatore della Sampdoria in Serie B. Nelle ultime settimane ci aveva provato anche la Carrarese, ma Corradi ha preferito aspettare e sembra pronto ad accettare l'offerta del club ligure.
Ex preparatore dei portieri del Milan, Filippi alla FiorentinaCome riportato da Gianluca Di Marzio, anche Claudio Filippi è destinato a intraprendere una nuova avventura. Il preparatore dei portieri uscente del Milan, che ha favorito il rinnovo fino al 2031 di Mike Maignan, si unirà allo staff di Fabio Grosso alla Fiorentina. Pochi giorni fa, Filippi aveva salutato il club rossonero con una lettera di ringraziamento.
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