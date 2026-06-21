Massimiliano Allegri ha salutato il Milan lo scorso 25 maggio, e così i collaboratori tecnici. La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato la rivoluzione di Gerry Cardinale che ha licenziato con effetto immediato l'allenatore toscano e la dirigenza. Parte del gruppo che ha lavorato a Milanello nella stagione appena terminata è destinato a non seguire Allegri a Napoli. Se Marco Landucci e Francesco Magnanelli voleranno con lui in Campania, Bernardo Corradi e Claudio Filippi hanno deciso di intraprendere una nuova avventura professionale.

Allegri al Napoli, ma cosa manca?

Bernardo Corradi vicino alla Sampdoria

Ex preparatore dei portieri del Milan, Filippi alla Fiorentina