Milan, guarda Abraham: tripletta da urlo in Conference League

St. Patrick's e Besiktas, andata del terzo turno preliminare di Conference League. Tripletta per l'ex Milan Tammy Abraham
Emiliano Guadagnoli
Allo stadio Tallaght Stadium di Dublino si è giocata la sfida tra St. Patrick's e Besiktas, valida per l'andata del terzo turno preliminare di Conference League. In campo con i turchi anche Tammy Abraham: l'ex attaccante del Milan è partito da titolare cogliendo subito l'opportunità e segnando una tripletta in appena un tempo di gioco. L'inglese, eroe della Supercoppa Italiana, non è stato riscattato dal Milan e, dopo essere rientrato alla Roma al termine del prestito, è passato al Besiktas a titolo definitivo. 

Milan, ti manca la punta? Abraham brilla in Europa: tripletta col Besiktas

44 presenze, 10 gol e 7 assist per Tammy Abraham nella sua avventura con il Milan. Avventura che lo ha visto segnare gol importantissimi, come appunto quello all'ultimo respiro nel derby di Supercoppa o quello nel derby di andata sempre contro l'Inter durante la semifinale di Coppa Italia.

Per Abraham un impatto importante col Besiktas che, trainato dal bomber inglese, ha vinto la sua sfida contro il St. Patrick's 1-4. 

 

