Milan, guarda Abraham: tripletta da urlo in Conference League

Allo stadio Tallaght Stadium di Dublino si è giocata la sfida tra St. Patrick's e Besiktas, valida per l'andata del terzo turno preliminare di Conference League. In campo con i turchi anche Tammy Abraham: l'ex attaccante del Milan è partito da titolare cogliendo subito l'opportunità e segnando una tripletta in appena un tempo di gioco. L'inglese, eroe della Supercoppa Italiana, non è stato riscattato dal Milan e, dopo essere rientrato alla Roma al termine del prestito, è passato al Besiktas a titolo definitivo.