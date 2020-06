Milan, gli indispensabili di Pioli: da Romagnoli a Rebic

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla ripartenza del Milan, che tra sei giorni sarà impegnato nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Pioli dovrà cercare di accedere alla finale della competizione senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, tutti e tre squalificati all’andata (Ibra, come noto, è anche infortunato).

Pioli dunque dovrà lavorare di fantasia, tuttavia ci sono cinque uomini che vedremo praticamente sempre in questo tour de force di partite: Romagnoli, Bennacer, Kessie, Calhanoglu e Rebic. Un blocco di giocatori che per un motivo o per un altro saranno fondamentali in questa ripartenza. Il leader è ovviamente il capitano Romagnoli, che ha giocato tutte le 29 partite stagionali e in campionato è uno dei due giocatori di movimento a non aver ancora saltato un minuto insieme a Sabelli del Brescia (2340’ per entrambi). Chi vicino a lui? La partita tra Kjaer, Musacchio e Gabbia è aperta.

In mediana, invece, c’è poco da inventare, considerando che nel 4-2-3-1 contro la Juventus i due centrocampisti centrali saranno Kessie, che non ha veri sostituiti in rosa, e Bennacer, che è troppo prezioso in fase di costruzione. Più avanti Calhanoglu è sicuro del posto, mentre Jack Bonaventura e Lucas Paqueta si contenderanno una maglia da titolare.

Resta ancora da decidere che fisionomia dare l’attacco, con Rebic che ovviamente rappresenta una vera e propria garanzia. Pioli confida anche in Rafael Leao, anche se al momento il portoghese rappresenta una vera e propria incognita, considerando la poca continuità dimostrata nel corso della stagione. INTANTO TONALI SVELA UN IMPORTANTE RETROSCENA SUL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

