Serie A – Brescia, Tonali: “Scartato dal Milan? Ecco la verità”

MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha svelato un piccolo retroscena legato al Milan: “Se è vero che mi hanno scartato? Il Lombardia Uno (la prima squadra di Tonali, ndr) era affiliato al Milan. Ogni due o tre mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo”.

Sugli inizi della sua carriera: “Sant’Angelo Lodigiano vive di calcio. Andavo allo stadio e c’erano sempre mille persone, anche in Terza categoria. Il resto lo hanno fatto Enrico (suo fratello, ndr) e l’oratorio. Da lì è partita la mia scalata verso la cima della montagna. La Lombardia Uno? È la mia prima vera squadra. Doveva andarci mio fratello e mi ero messo in mezzo anch’io. Al provino ci portò mamma. Dopo due o tre anni lì, le proposte di Parma e Piacenza. Scegliemmo la seconda perché più vicina a casa. Avevo già ben chiaro che, coi sacrifici necessari, sarei potuto arrivare anche in capo al mondo”. INTANTO SI ALLONTANANO DUE OBIETTIVI DI MERCATO DEL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓