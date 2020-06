Calciomercato Milan – Problema attacco: si allontanano Jovic e Milik

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, si è complicato in questi giorni l’obiettivo del Milan, cioè quello di acquistare un attaccante che possa far fare il salto di qualità al reparto. La squadra rossonera in questa Serie A ha il quarto peggior attacco: numeri inaccettabili per un club come il Milan e dunque si cercherà di correre ai ripari.

Certo, è arrivato Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic ha avuto un ottimo rendimento nel 2020, ma non basta. Gazidis ha nel mirino due giocatori: il primo è Jovic del Real Madrid, mentre il secondo è Arkadiusz Milik del Napoli. Il problema è che entrambi le ipotesi si sono complicate. Jovic, infatti si è fatto male al calcagno durante il lockdown, e soprattutto la sua prima stagione al Real Madrid può considerarsi fallimentare, considerato i 60 milioni spesi dai blancos. Il club spagnolo certamente non vuole svendere l’attaccante e dunque potrebbe essere percorribile l’idea del prestito, senza però inserire l’obbligo di riscatto. A quel punto varrebbe la pena valorizzare un giocatore per fare un favore al Real Madrid?

Per quanto riguarda Milik, il Milan sembrava essere molto avanti a marzo, ma i problemi societari hanno lasciato campo libero alla Juventus, che ne ha approfittato. In questo momento i bianconeri sono decisamente in vantaggio, anche perchè la società di Torino permetterebbe a Milik di giocare la Champions League. A questo punto il Milan pensa a delle alternative: una di queste potrebbe essere Myron Boadu, attaccante dell’AZ Alkmaar, classe 2001, gestito da Mino Raiola. Vedremo se Gazidis deciderà di affondare il colpo nelle prossime settimane. INTANTO IBRAHIMOVIC STA PENSANDO ANCORA UNA VOLTA DI SORPRENDERE TUTTI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓