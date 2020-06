Milan, il pensiero di Ibrahimovic: tornare alla ripresa della Serie A

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza i pensieri di Zlatan Ibrahimovic. Nella testa dello svedese, infatti, si sta facendo strada un pensiero stupendo, impensabile dieci fa: recuperare dall’infortunio al polpaccio e tornare a disposizione nella partita contro il Lecce, cioè alla ripresa della Serie A.

Il polpaccio di Ibrahimovic sta bene e la lesione al soleo è in via di guarigione. Certo, è ancora presto fare previsioni, considerando che la prognosi andrà aggiornata con un nuovo controllo a metà mese, ma la sensazioni di Ibra sono più che positive. Zlatan avrebbe confidato ad alcuni amici di essere molto ottimista relativamente al suo ritorno in campo. Ecco, se tutto filerà liscio, Ibrahimovic vorrebbe provare a giocare di anticipo sui tempi di recupero, cioè essere a disposizione di Pioli per la partita di campionato contro il Lecce, in programma il 22 giugno, o per la partita contro la Roma, che si giocherà il 28 dello stesso mese a San Siro.

Pioli ci spera, anche nel caso in cui Ibrahimovic andasse semplicemente in panchina. Il fuoriclasse svedese ha dimostrato di poter essere utile in mille modi, così come si è evidenziato tra gennaio e marzo. A confermalo lo stesso Davide Calabria, che in una videochat sulle piattaforme digitali del club insieme a Danilo Gallinari, tifoso rossonero, ha detto: "Zlatan ci migliora. Alla sua età avrebbe potuto già smettere da qualche anno, invece è ancora qua a farsi il c… Corre come un dannato per provare a vincere sempre, per noi giovani è un'ispirazione". Insomma, il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere, ma il presente potrebbe essere davvero dietro l'angolo.

