Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rangnick segue Ricci da mesi”

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo una stagione all’Empoli da protagonista, Samuele Ricci ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito è stato il Napoli a fare la prima mossa per il talento classe 2001, mettendo sul piatto un’offerta tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Anche la Fiorentina ha mosso i primi passi concreti, informandosi sul giocatore e provando ad inserirsi.

Attenzione però al Milan, ma soprattutto a Ralf Rangnick. Il noto esperto di mercato sottolinea che il tedesco segue il ragazzo da diversi mesi per il suo Lipsia. Chiaramente, qualora dovesse sbarcare in rossonero, le cose potrebbero cambiare a favore del club di Via Aldo Rossi. Situazione da monitorare, ma su Ricci la concorrenza è spietata.

Intanto si complica l’arrivo al Milan di Tanguy Kouassi: ecco il motivo, continua a leggere >>>