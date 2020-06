Calciomercato Milan – Dalla Francia: Kouassi vuole restare al Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. A parte Alessio Romagnoli, capitano e certezza del reparto arretrato, tutti gli altri sono in dubbio per la prossima stagione. Mateo Musacchio è richiesto dal Valencia, Simon Kjaer potrebbe non essere riscattato dal Siviglia, mentre Leo Duarte ha convinto poco. Uno scenario che costringe i rossoneri a guardarsi intorno.

Nelle ultime settimane uno dei nomi forti è stato quello di Tanguy Kouassi, difensore prodigio del Psg appena 17enne. Il giocatore è il profilo perfetto per la politica che Ivan Gazidis vuole adottare per il Diavolo, ma l’operazione si prospetta tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’, Kouassi avrebbe manifestato la volontà di restare al Psg, incaricando i suoi agenti a iniziare le trattative per il rinnovo con Leonardo. Il francese potrebbe anche decidere di partire se il club non gli desse garanzie per il futuro, ma si tratta più che altro di un piano B. Trattativa in salita per il Milan dunque, la volontà di Kouassi potrebbe fare la differenza.

