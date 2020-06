Calciomercato Milan – Musacchio obiettivo numero uno del Valencia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Valencia, alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione, avrebbe messo in cima alla lista dei propri desideri Mateo Musacchio.

Musacchio, classe 1990, difensore argentino di passaporto spagnolo, potrebbe dunque tornare nella Liga a distanza di tre stagioni, quando, estate 2017, lasciò il Villarreal per il Milan in cambio di 18 milioni di euro.

L’ex River Plate, comunque, non piace soltanto al Valencia. Lo stesso Villarreal, oltre che Siviglia e Betis, potrebbero inserirsi nella corsa al suo cartellino.

In scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2021, Musacchio vorrebbe restare ma, a quanto pare, il Milan non sembra propenso a proporgli il rinnovo ed in cambio di una decina di milioni di euro vorrebbe farlo partire subito.

C’è un calciatore, intanto, che dalle parti di ‘Casa Milan‘ vorrebbero seriamente portare in rossonero. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>