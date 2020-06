Calciomercato Milan – Ag. Florentino: “C’è concorrenza”. Diavolo in pole

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Florentino Luis, centrocampista del Benfica, piaccia al Milan. I rossoneri hanno provato ad acquistarlo già a gennaio, ricevendo un secco no dal club lusitano. Un rifiuto che non ha scoraggiato il club di via Aldo Rossi, che continua a monitorarlo. Del futuro del talento classe 1999 ha parlato il suo agente Bruno Carvalho Santos che, ai microfoni di ‘ESPN’, ha così sentenziato: “È uno dei giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto del Milan, ma posso dirti che c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino”.

Una conferma che sa quasi di avvertimento per il Milan, visto che sono molte le squadre interessate a Florentino. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, però, il Diavolo ha già un principio di accordo con il Benfica sulla base di un prestito biennale che diventa obbligo a determinate condizioni; ancora, però, nessun accordo sulle cifre.

La sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro, con i rossoneri che, pur avendo appreso queste dichiarazioni, non sembrerebbero troppo preoccupati, consapevoli del fatto di essere davanti a tutti.

Intanto conosciamo meglio Luka Jovic, obiettivo del Milan per l’attacco: continua a leggere >>>