Profiling – Calciomercato Milan: Jovic, ecco il ‘piccolo Falcao”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sembrerebbe molto a interessato a Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il centravanti, un vero bomber di razza, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del Milan di Rangnick, che dovrebbe sedersi sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Di seguito la scheda di Jovic.

Nome: Luka Jovic

Età: 22 (nato il 23 dicembre del 1997 a Bijeljina)

Nazionalità: Serba

Squadra: Real Madrid

Ruolo: Attaccante

Piede preferito: Entrambi

Prezzo: 32 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Jovic, classe 1997, è uno delle punte più interessanti e promettenti del panorama europeo. Cresce nella Stella Rossa e a soli 16 anni 5 mesi e 5 giorni segna il suo primo gol in carriera, diventando così il più giovane calciatore ad aver siglato una rete nel campionato serbo, superando il precedente record di Dejan Stankovic, ex calciatore dell’Inter. Il gol è arrivato il 24 maggio 2014 cioè nel giorno del suo debutto in prima squadra con la Stella Rossa. Debutta in Europa League il 2 luglio 2015 contro i kazaki del Kairat Almaty.

Le potenzialità di Jovic sono sotto gli occhi di tutti e nel febbraio 2016 si trasferisce al Benfica. Le cose non vanno nella maniera sperata, anche a causa di alcuni problemi di ambientamento, e dunque nel giugno 2017 viene ceduto in prestito biennale all”Eintracht Francoforte. Ancora una volta Jovic si dimostra specializzato nei gol all’esordio: il 16 settembre 2017 gioca la sua prima partita in Bundesliga contro l’Augusta, andando a segnare anche il suo primo gol nel campionato tedesco.

Da quel momento Jovic esplode, collezionando 27 presenze e 9 reti nella sua prima stagione in Germania, mentre nella seconda segna ben 10 reti in 14 partite in Europa League, diventando il vice-capocannoniere della competizione dietro Giroud. Curiosità: l’attaccante, con la cinquina realizzata contro il Fortuna Dusseldorf, è diventato il calciatore più giovane ad aver realizzato una cinquina nella storia del calcio. L’Eintracht ovviamente lo riscatta, ma nel giugno 2019 lo cede al Real Madrid per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro.

