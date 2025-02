Negli ultimi giorni c'è stata parecchia confusione sulla possibilità da parte di Santiago Gimenez di utilizzare la maglia numero 7 con il Milan sia in Serie A che in Champions League. Il 'Bebote', infatti, ha scelto quella casacca per diversi motivi, anche perché era appena stata lasciata libera da Alvaro Morata, direttosi al Galatasaray. Fino a qualche anno fa, però, non era possibile, secondo le regole UEFA, indossare lo stesso numero avuto da un altro calciatore in precedenza nella stessa stagione.