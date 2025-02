Sulle caratteristiche: "Dipende dalla volontà della squadra se schierare più centrocampisti offensivi, ali e giocatori che provengono dalla seconda linea. È il numero nove in area, ha imparato a non disperare quando non ha palla. Se la cava bene contro entrambi i difensori centrali quando gioca come numero nove o come palo. Ciò crea molto spazio dietro di lui. Lui allunga i difensori, ma crea spazio per i centrocampisti offensivi e gli esterni per sfruttare quello spazio e sfrutta quegli ultimi metri dell'area". LEGGI ANCHE: Milan-Roma, ecco la nuova creatura di Conceicao: ma il mercato …