Genoa, Gudmundsson non si è allenato: a rischio il Milan? Le ultime

Milan-Genoa sarà una delle sfide della 35^ giornata di Serie A , il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00 di domenica 5 maggio. Alberto Gilardino , ex attaccante rossonero ora tecnico del Grifone, fa il suo ritorno a San Siro. La squadra ospite, però, potrebbe dover fare a meno di una delle sue pedine fondamentali.

Gudmundsson a rischio

Come riporta Calciomercato.com, infatti, Albert Gudmundsson, attaccante islandese seguito proprio dal Milan in ottica mercato, potrebbe saltare la trasferta di Milano. Oggi il giocatore non ha svolto il consueto allenamento con i compagni a causa di uno stato influenzale. Se non dovesse farcela, spazio ad uno tra Ekuban e Vitinha al fianco di Retegui.