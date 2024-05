CALCIOMERCATO MILAN

Il mercato del Milan entra nel vivo: sono quattro i nomi per il centrocampo sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada. Ecco di chi si tratta

Il Milan si prepara ad affrontare un finale di stagione senza troppe ambizioni: con il posto in Champions League assicurato, resta solo da conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Le attenzioni di questi giorni sono puntate verso il mercato che, lentamente, entra nel vivo. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada avranno il compito di rinforzare la rosa del Diavolo che verrà e il primo innesto potrebbe arrivare in mezzo al campo.

I nomi sul taccuino

Come riporta il portale spagnolo Fichajes.net, infatti, sono quattro i nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Il primo nome in lista è Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco. Seguono Sofyan Amrabat, in difficoltà al Manchester United, Samuele Ricci del Torino e Andrey Santos del Chelsea. Tutti centrocampisti con precise caratteristiche difensive, è questo l'identikit del mediando che valuta il Milan. Molto dipenderà dal nuovo allenatore, ma la sensazione è che un giocatore con tale impronta manchi nello schieramento rossonero.