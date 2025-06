Milan, futuro San Siro a rischio demolizione? Le parole del Ministro Giuli

Il Ministro Giuli ha dichiarato che verificherà, tramite gli uffici competenti, gli elementi addotti dagli interroganti che farebbero risalire l'utilizzo del secondo anello a prima del novembre 1955. "Stante anche la vicinanza della data del compimento del settantesimo dalla costruzione, inviterò i medesimi uffici a fornire un parere definitivo , segnalando peraltro la necessità di stabilire in maniera univoca la data di decorrenza dei 70 anni ", ha spiegato Giuli.

La questione è di vitale importanza per i club milanesi. Se il vincolo dovesse scattare prima dell'eventuale trasferimento di proprietà dello stadio a Inter e Milan, la demolizione dell'impianto esistente per far spazio a una nuova struttura sarebbe di fatto impossibile.