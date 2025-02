Milan, futuro di Abraham in bilico: si lavora per la conferma in rossonero

Il Milan è al lavoro per trattenere Tammy Abraham oltre la scadenza del prestito fissata al 30 giugno. L’attaccante inglese, protagonista di una doppietta nella recente sfida di Coppa Italia , ha rapidamente conquistato la fiducia dell’ambiente rossonero. Il club apprezza non solo il suo impatto in campo, ma anche la sua mentalità e l’esperienza internazionale, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per la prossima stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il cartellino di Abraham è di proprietà della Roma, e nelle prossime settimane le due società dovranno sedersi al tavolo per discutere il suo futuro. L’operazione che lo ha portato a Milano è nata come uno scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers, attualmente in giallorosso, ma il Milan vorrebbe trasformarla in un acquisto definitivo.