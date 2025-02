Milan Futuro, Bonera: posizione salda. E il futuro di Zeroli…

Milan Futuro, rivoluzione invernale. Ecco il futuro di Bonera e Zeroli

Longo è tornato in Spagna, Gala è stata ceduto al Foggia e anche Mastrantonio è andato via, così come Stalmach e Cuenca. Discorso a parte per Zeroli: come ricorda Calciomercato.com, l'ex capitano del Milan Futuro è in prestito secco al Monza per farlo giocare e crescere, ma i rossoneri puntano forte sul centrocampista per il futuro. In entrata colpi importanti per la Serie C come il classe 2003 Quirini e il classe 2002 Ianesi. Altri arrivi per portare esperienza come Branca, Magrassi e Camporese. Ora l'obiettivo del Milan Futuro è di salvarsi, senza passare dal playout.