Milan fuori dalla Champions, il rischio di scivolare nel Ranking UEFA è concreto

Il Milan è "reduce" da una cocente eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Feyenoord , con la delusione che si somma alla preoccupazione per il futuro europeo. Oltre a dire addio anzitempo alla competizione, i rossoneri rischiano di scivolare nel Ranking UEFA , una situazione che potrebbe compromettere le loro possibilità nelle prossime stagioni continentali.

Al termine dell'andata degli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League, il Milan è riuscito a mantenere il 18° posto con 78 punti. Tuttavia, dietro di lui si avvicinano squadre come Lipsia e Juventus, entrambe eliminate dalla competizione. Più lontano, al 21° posto, troviamo la Lazio con 72 punti, che ha vinto l'andata contro il Viktoria Plzen (1-2). Se il Milan non riuscirà a consolidare la sua posizione, la perdita di terreno nel Ranking UEFA potrebbe avere implicazioni importanti per il suo futuro nelle competizioni europee.