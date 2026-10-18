Solamente sei minuti per cambiare l'andazzo della partita a regalare al Werder Brema un pareggio molto prezioso. Nicolas Füllkrug, ex calciatore del Milan, continua a vivere una vera e propria seconda giovinezza con la maglia biancoverde, confermando di aver ritrovato in Germania le condizioni perfette per esprimere al meglio le proprie qualità. Dopo aver lasciato i rossoneri per tornare in patria, l'attaccante tedesco è tornato a segnare.

Ex Milan, Fullkrug rinasce in Germania

Nell'anticipo della sesta giornata dellailha ospitato ilriuscendo a rimontare il doppio svantaggio grazie alla doppietta del tedesco. Una prestazione decisiva che ha permesso alla squadra di evitare una sconfitta.

La gara si era complicata già nel primo tempo, con il Paderborn che ha sbloccato il risultato al 18esimo con una conclusione di Stefano Marino, per poi trovare il raddoppio con Steffen Tigges. Nella ripresa invece è arrivato il momento di Füllkrug: l'attaccante ha accorciato le distanze con un mancino al volo mentre, pochi minuti più tardi, ha trasformato con freddezza un calcio di rigore battendo il portiere. Due gol in appena sei minuti, sufficienti per riportare il punteggio sul pareggio.

La serata poi ha avuto un significato molto speciale soprattutto per Fullkrug che, con questa doppietta, è salito in testa alla classifica marcatori della Bundesliga con ben sei reti di realizzate nelle prime sei giornate: un rendimento che conferma il suo ottimo momento dopo l'addio al Milan.