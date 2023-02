Milan, altre nuove foto della (possibile) nuova maglia rossonera (FOTO)

Nei giorni scorsi il noto sito 'Footy Headlines' ha pubblicato alcune immagini della possibile nuova maglia del M i lan per la stagione 2023-2024. Una divisa che vede la predominanza del colore rosso, con le linee nere che non sono le solite verticali ma che hanno un carattere molto particolare. Un'anticipazione che probabilmente si avvicina molto a quella che sarà la prossima maglia dei calciatori rossoneri, in quanto nelle ultime ore sono state trapelate altre immagini della divisa molto simile, quasi uguale, a quelle uscite nei giorni scorsi.

Rispetto alla precedente anticipazione, questa riporta il colore rosso un po' meno acceso, tendendo a sfumare in un colore rosato. Per avere la conferma o meno bisognerà aspettare il mese di maggio, quando Milan e Puma presenteranno ufficialmente quella che sarà la prima maglia del Diavolo per la stagione 2023/2024.