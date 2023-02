Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha rimediato una botta in allenamento, ma proverà a farcela per il Tottenham

Il Milan si sta preparando alla sfida di Champions League che andrà in scena questa sera alle ore 21:00 a San Siro. Nel corso dell'allenamento odierno, come riferito dall'inviato di Sky Manuele Baiocchini, Theo Hernandez ha rimediato una botta. Il francese dovrebbe comunque stringere i denti per provare ad esserci contro gli Spurs dal primo minuto, data anche l'importanza dell'incontro per la stagione del Diavolo, ma il fastidio rimediato deve essere comunque tenuto in considerazione.