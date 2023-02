Milan-Tottenham, il dodicesimo uomo: Tatarusanu e Forster

Forster , si legge, incassò cinque gol dal Milan ai gironi di Champions, due all'andata e tre al ritorno. Giocava nel Celtic, aveva 24 anni. Gli Spurs l'hanno preso in estate dopo circa 150 presenze nel Southampton. Nel 2019 ha battuto due volte la Lazio ai giorni di Europa League. Nel 2014 ha preso parte al Mondiale brasiliano come terzo, nel 2016 è andato all'Europeo come secondo di Joe Hart. Quest'anno ha giocato cinque partite. Nell'ultima ha incassato quattro gol. Dieci anni dopo c'è di nuovo il Milan , con l'arduo compito di sostituire Hugo Lloris .

Ciprian Tatarusanu è da tanto il portiere titolare del Milan. Gioca da inizio ottobre, si legge, per via dell'infortunio di Maignan, ma a differenza dell'anno scorso ha commesso qualche errore. Contro l'Inter ha tenuto a galla la partita con una gran parata sul Toro, ma alla prima uscita sbagliata si è ritrovato sei indici puntati addosso. Ha giocato 21 partite e incassato 31 gol. In Europa ha giocato 70 partite, tre di queste contro il Tottenham: due pareggi e una sconfitta tra il 2015 e il 2016 con la maglia della Fiorentina. Stasera affronterà di nuovo gli Spurs. Milan-Tottenham, che sfida in attacco! Giroud contro Kane