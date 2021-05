Milan, Foscale: “Maldini ha fatto bene a chiudere la porta a Donnarumma”

L'AD della Top Player Academy ha parlato della situazione Donnarumma, dando ragione al club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

La notizia del giorno è sicuramente l'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il portiere classe 1999 ha rifiutato l'ultima offerta del club rossonero, che ha dunque deciso di non attendere più e fare un passo oltre, acquistando il francese classe 1995 Mike Maignan, dal LOSC. Di questo ha parlato anche Luigi Foscale, amministratore delegato della Top Player Academy, ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan esce rinforzato a livello di club. Maldini ha ascoltato la tifoseria, il club e Donnarumma. Poi ha preso una sua decisione, che condivido al 100%. Ha dimostrato ancora di essere un grande capitano, chiudendo la porta a un Donnarumma che ha esagerato, chiedendo cifre del genere in una situazione come quella attuale. Per me è una vicenda poco educativa".