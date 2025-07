Calciomercato Milan, fatta per Estupinan: oggi a Milano, domani da Allegri

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha piazzato un interessante colpo, in questo calciomercato estivo, con Pervis Estupinan . Il terzino sinistro ecuadoriano, classe 1998 , giungerà oggi alle ore 13:40 all'aeroporto di Linate Prime con un volo proveniente da Londra e si sottoporrà subito all'iter necessario per diventare un giocatore rossonero.

Calciomercato Milan, ecco Estupinan!

Visite mediche alla clinica 'La Madonnina' di Milano, quindi idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano' e, infine, firma - a 'Casa Milan' - sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi per i prossimi cinque anni. Domani, poi, Estupinan salirà su un aereo, in direzione Hong Kong, per raggiungere l'allenatore Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra in vista della seconda amichevole della tournée in Asia e in Australia contro il Liverpool.