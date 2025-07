Milan, amichevoli con Arsenal e Liverpool: occhi puntati su Leao

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo due settimane di ritiro a Milanello, la squadra di Massimiliano Allegri è volata in tournée in Asia e nel Pacifico. Il 23 e 26 luglio i rossoneri sfideranno rispettivamente Arsenal e Liverpool. Due sfide di alto livello per la squadra di Allegri, utili per mettere minuti nelle gambe e trovare i giusti automatismi.