Milan, Leao: “Voglio essere leader. Ecco cosa mi manca per …”

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato da Singapore , dove il Diavolo si trova in tournée per affrontare domani in amichevole l' Arsenal . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni, riportate da Andrea Ramazzotti, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' al seguito dei rossoneri. Lo status di leader e cosa manca.

Milan, Leao consapevole: "Assist e gol? Sono quelli che mi sono mancati per ..."

Sul suo status di senatore e leader nel Milan: "Il leader è colui che aiuta la squadra a vincere in campo. Io voglio fare questo. Sul campo. Sono al Milan da qualche anno conosco il club e la pressione che c'è qua. Cerco sempre di aiutare quelli che arrivano, di fare capire loro che qui in ogni momento devi dare il meglio di te perché in una società grande come il Milan conta solo alzare trofei".