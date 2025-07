Milan, Leao: “Allegri dà tanto alla squadra. Di lui mi piace …”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato da Singapore, dove i rossoneri affronteranno domani l'Arsenal in amichevole: le dichiarazioni

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato da Singapore, dove il Diavolo si trova in tournée per affrontare domani in amichevole l'Arsenal. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni, riportate da Andrea Ramazzotti, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' al seguito dei rossoneri. Il parere su Allegri.