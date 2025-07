Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo

( fonte: acmilan.com ) - Prosegue, all'insegna dell'intensità, il lavoro quotidiano del Milan femminile alla PUMA House of Football. Pur prive delle giocatrici impegnate agli Europei in Svizzera - con una doverosa menzione per le azzurre Laura Giuliani e Julie Piga attese dalla Semifinale contro l'Inghilterra campione in carica - le rossonere si avvicinano a spron battuto al primo test amichevole del loro precampionato, improntato all'insegna dell'internazionalità.

Sarà infatti in Svizzera il primo assaggio di calcio giocato per Grimshaw e compagne: sabato il Milan sarà di scena in un competitivo triangolare contro le tedesche del Norimberga e le svizzere dello Zurigo, avversarie di rango per saggiare i progressi di una squadra reduce da un campionato in crescita continua. "Non vediamo l'ora", ci dice in merito all'impegno di questo fine settimana Coach Suzanne Bakker.