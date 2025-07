Calciomercato Milan, Colombo al Genoa: ultimi dettagli. La cifra totale

Lorenzo Colombo è partito per la tournée tra Asia e Oceania con il Milan. Il giocatore, però, è pronto a lasciare il club per l'ennesima volta in prestito. La punta, infatti, era rientrata a Milanello dopo il prestito all'Empoli e, le stagioni precedenti al Monza e al Lecce. Non ci sarà un'occasione con la squadra di Allegri: l'attaccante sarebbe a un passo dal Genoa.