Calciomercato Milan, il primo giorno di Estupinan in rossonero | LIVE News

Pervis Estupinan sta per diventare il quarto colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE

Pervis Estupiñán, classe 1998, si appresta a diventare il quarto colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić e Pietro Terracciano. Il terzino sinistro ecuadoriano arriva per 18 milioni di euro più bonus dal Brighton per sostituire Theo Hernández nel ruolo.