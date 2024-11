Milan, il tempo è un alibi? Fonseca: una risposta molto significativa. Un segnale?

Parole molto significative quelle di Paulo Fonseca. Il Milan ha ancora bisogno di tempo per arrivare al massimo della propria forma evidentemente. Un problema che Fonseca sottolinea da inizio stagione, ovvero quello di avere poco tempo per potere lavorare. È più difficile per una squadra che non può lavorare con i suoi big in estate recuperare il terreno? Anche rispetto a squadre che hanno cambiato tanto in estate? Forse si, ma va detto che una squadra come il Milan, con le ambizioni che ha il Milan, deve comunque vincere, magari tentando di migliorare strada facendo. Il Diavolo ha già perso molto punti in campionato, ma una frase di Fonseca è un segnale forte per il futuro. "Sono convinto che a fine stagione arriveremo davanti a tante squadre che tu hai nominato". Vedremo se l'allenatore del Milan avrà ragione da qui alla fine della stagione. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Difesa? La soluzione. Si può parlare di Scudetto". Sul mercato... | ESCLUSIVA