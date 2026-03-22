Milan, la vittoria contro il Torino permette ai rossoneri di scavalcare il Napoli al secondo posto in classifica e di mettere pressione all'Inter in campo questa sera contro la Fiorentina. Ecco le top news da Pianeta Milan del 22 marzo 2026: il grande gesto di Fofana. Il pressing rossonero su Modric. Poi due pareri: il vero problema per Allegri e un rigore regalato. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, Fofana che gesto. Pressing su Modric. Il vero problema per Allegri. Rigore regalato? Il parere
Milan, il grande gesto di Fofana. Il pressing rossonero su Modric. Poi due pareri: il vero problema per Allegri e un rigore regalato. Ecco le top news da Pianeta Milan del 22 marzo 2026
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