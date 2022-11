Milan-Fiorentina, Carobbi: “In teoria domenica sarà partita a senso unico”

Carobbi, che ha giocato per entrambe le squadre, ha parlato di Milan-Fiorentina che ci sarà in questo fine settimana. Ecco le sue parole.

Stefano Bressi

Tanti anni in viola, due in rossonero, per Stefano Carobbi, che domenica guarderà con attenzione Milan-Fiorentina, partita della sua vita. In rossonero 11 presenze e nessun gol, ma una Coppa dei Campioni, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club vinti. Ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri, ha parlato così.

Su Pioli: "Sono felicissimo per Pioli, ci sentiamo sempre perché seguo. L'ho accompagnato l'anno scorso per lo Scudetto e sono contento abbia rinnovato. Io e lui pensiamo che il calcio sia semplice, poi qualcuno fa il professore. Però ovviamente ognuno ha le proprie idee e lui è bravo a trasmetterle".

Sulla sosta: "La sosta di dicembre non mi piace, il calcio non è quello di una volta. Ora il Napoli è entusiasta e non gli farà bene".

Sulla Fiorentina: "Ora la Fiorentina ha meno certezze, ma l'anno scorso ha fatto un'annata fantastica, come il Milan d'altronde. Loro hanno cambiato qualcosa, ma se il Milan fa il Milan è difficile per loro. Mettiamo da parte Cremona, penso sia una partita a senso unico in quel caso. Però la Fiorentina ha un livello più alto della Cremonese e se il Milan non ha la testa giusta può creare problemi. Per esempio sinceramente Rafael Leao non ha avuto la testa giusta, ma poi le partite sono fatte di episodi, noi non abbiamo fatto gol e loro si sono chiusi. Non è facile contro queste squadre".

Sulla Cremonese molto chiusa: "Ci sono stati cambi che hanno inciso e durante l'annata ci sono delle partite no. Io penso che domenica il Milan, trasportato dal pubblico, abbia possibilità. Cerchiamo di finire al meglio prima della sosta, poi vedremo come andrà avanti il campionato".

Un pensiero sulla partita: "Sono in difficoltà, vinca il migliore".