Milan, Southgate: “Fikayo Tomori non ha fatto abbastanza”

Oggi sono arrivati i convocati per i Mondiali di Gareth Southgate , commissario tecnico dell' Inghilterra , che a sorpresa ha deciso di lasciare a casa Fikayo Tomori , classe 1997 del Milan e tra i migliori difensori del nostro campionato. Oggettivamente, le prestazioni di Fikayo Tomori sono state di altissimo livello e anche i tifosi inglesi non hanno preso benissimo la scelta.

Sono dunque arrivate le parole del CT, che ha giustificato con toni abbastanza forti: "Non credo che i difensori giovani abbiano fatto abbastanza per scalzare i vecchi. Maguire è uno dei nostri migliori centrali".