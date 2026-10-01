Milan Femminile, convocazione in nazionale per Soffia: ecco l'elenco completo

Alessia Scataglini
- Milano
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gesto del Milan Femminile

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Il Commissario Tecnico dell'Italia femminile, Andrea Soncin, ha ufficialmente diramato la lista delle calciatrici convocate per il prossimo appuntamento con i play-off di qualificazione al Mondiale in Brasile. Le Azzurre si preparano ad affrontare la Bielorussia nel primo turno della fase decisiva. Presente anche un po' di Milan Femminile.

Milan Femminile, convocata Soffia in Nazionale

La sfida di andata è in programma venerdì 9 ottobre a Tbilisi, in Georgia, mentre il ritorno si giocherà martedì 13 allo stadio Franchi di Firenze. Il raduno della Nazionale, invece, è fissato per domenica a Coverciano. Tra l'elenco delle varie convocate figura anche Soffia del Milan, inserita nel gruppo delle difensori a disposizione del CT. azzurro:
Milan soffia

Portieri:

  • Baldi (Roma),
  • Durante (Como 1907),
  • Gilardi (Como Women),
  • Giuliani (Stoccarda);

Difensori:

  • Bartoli (Inter),
  • Bergamaschi (Roma),
  • Boattin (Houston Dash),
  • D’Aurica (Juventus),
  • Di Guglielmo (Washington Spirit),
  • Lenzini (Juventus),
  • Oliviero (Roma),
  • Rosucci (Juventus),
  • Salvai (Juventus), Soffia (Milan);

Centrocampiste:

  • Caruso (Real Madrid),
  • Dragoni (Chelsea),
  • Giugliano (Roma),
  • Greggi (Roma),
  • Schatzer (Juventus),
  • Serturini (Juventus),
  • Severini (Fiorentina);

Attaccanti:

  • Bonansea (San Diego Wave),
  • Cambiaghi (Inter),
  • Cantore (Washington Spirit),
  • Girelli (Bay FC),
  • Glionna (Inter)
  • Piemonte (Roma),
  • Polli (Inter)

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