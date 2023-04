Milan-Empoli: su Theo Hernandez non era rigore? E il Var? (FOTO)

Da come si può notare nell'immagine di sopra, il terzino del Milan anticipa nettamente il calciatore dei toscani, arrivando prima sul pallone e venendo steso all'interno dell'area di rigore. La decisione dell'arbitro è stata opposta rispetto a quanto visto, in quanto il direttore di gara ha assegnato un calcio d'angolo alla squadra di Pioli sottolineando il fatto che sia stato Fazzini a toccare la sfera e non Theo Hernandez . Ci può anche stare che l'arbitro possa prendere una decisione errata, un po' come è successo pochi minuti dopo sul presunto tocco di mano di Ebuehi , ma la domanda che tutti i milanisti e gli appassionati di calcio si pongono è: ma che ci sta a fare il Var?

Non è la prima volta che capita un episodio del genere, specialmente al Milan in questa stagione. La tecnologia non dovrebbe scavalcare nelle decisioni il direttore di gara, ma dovrebbe aiutarlo proprio in casi del genere. E poi perché l'arbitro non è stato richiamato a rivedere le immagini del contatto? Nonostante siano passati diversi anni dall'introduzione del Var, ancora oggi c'è tanta confusione sul suo utilizzo. Confusione che i tifosi, in questo caso quelli del Milan, vorrebbero non avere più.