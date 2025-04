Il lunch match della 34ª giornata di Serie A vedrà il Venezia ospitare il Milan allo stadio Pier Luigi Penzo. Un confronto cruciale, in programma per le ore 12:30 di domenica 27 aprile , che sarà affidato alla direzione dell'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

I precedenti del Milan con Manganiello: un'arma a doppio taglio per la sfida col Venezia?

Il fischietto piemontese non è un volto nuovo per i tifosi rossoneri. Nei precedenti nove incontri di Serie A diretti da Manganiello con il Milan in campo, il bilancio è di perfetta parità in termini di risultati negativi: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per la squadra meneghina.