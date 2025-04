Da esubero a protagonista: Saelemaekers e l’errore di mercato del Milan

A volte nel calcio la fretta costa cara. E guardando oggi il rendimento di Alexis Saelemaekers alla Roma , la domanda sorge spontanea: il Milan ha sbagliato a lasciarlo andare via?

Sei gol in diciannove presenze in giallorosso, prestazioni convincenti e una crescita che sembra aver riportato il belga ai livelli migliori della sua carriera. Una stagione a dir poco positiva, che inevitabilmente fa riflettere chi, a Milanello, lo ha considerato sacrificabile solo pochi mesi fa. Eppure, la storia di Saelemaekers al Milan non nasce sotto una cattiva stella. Anzi.