Milan-Abraham, un amore a metà: riscattarlo o lasciarlo andare?

C’è stato un momento, qualche mese fa, in cui il nome di Tammy Abraham sembrava destinato a rimanere solo una parentesi fugace nella stagione rossonera. Troppo lontano dai riflettori, poca incisività. Eppure, con pazienza e lavoro, l’attaccante inglese è riuscito a cambiare, almeno un po', la percezione che il popolo di San Siro aveva di lui.

Abraham e il bivio rossonero: riscatto o ritorno alla Roma?

Ultimamente, Abraham ha dimostrato tanto: spirito di sacrificio, generosità nei movimenti, una presenza sempre più "costante" in area di rigore. E anche qualche gol pesante che ha rimesso in moto fiducia e autostima. Segnali chiari, che raccontano di un giocatore mai domo, ancora capace di incidere ad alti livelli. Eppure non sembra ancora bastare.