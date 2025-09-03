Il mercato del Milan è stato molto, molto intenso: tra colpi in entrata e partenza, i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa della passata stagione cercando un nuovo punto di inizio dopo la scorsa stagione terminata all'ottavo posto. Durante l'ultimo giorno di mercato, il Milan ha chiuso il colpo in prospettiva Odogu per la difesa e ha riunito Allegri con uno dei suoi pupilli: Adrien Rabiot è un nuovo centrocampista rossonero.
Milan, dove nasce Rabiot calciatore? La Francia e il PSG
Milan, alle origini di Rabiot—
(fonte: acmilan.com) - Inizia la carriera vicino a casa nel Créteil-Lusitanos, nelle giovanili è il Manchester City la prima big ad accorgersene anche se ben presto si ristabilizza in Francia: dal Pau al Paris Saint-Germain, che diventerà la vera base di partenza. Nel 2012 l'esordio in Prima Squadra (sotto la gestione Ancelotti), poco dopo quello in Champions League. A gennaio 2013 il passaggio al Tolosa, nel quale sigla il primo gol in Ligue 1, in estate il ritorno alla corte parigina dove comincia la scalata: gioca, cresce, vince. Fino al 2019 mette in bacheca sei Campionati, cinque Coppe di Lega, quattro Coppe e quattro Supercoppe francesi.
