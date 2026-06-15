Dopo aver chiuso Amorim, si complica ancora la situazione del Milan? A rischio Krosche...
Chiuso il capitolo legato all'arrivo di Amorim, ormai più che certo, i riflettori di casa Milan si spostano sulla dirigenza. La priorità assoluta della proprietà americana, infatti, è blindare quella che sarà la nuova struttura dirigenziale, individuando le giuste figure chiave. Il prescelto, infatti, sembrerebbe essere Markus Krosche.
Milan, la situazione in dirigenza: arriva Krosche?L'attuale dirigente dell'area sportiva dell'Eintracht Francoforte sembrerebbe pronto a sbarcare a Milano assieme al suo braccio destro, Timmo Hardung. Tuttavia, proprio quando la strada sembrava essere ormai tracciata, dalla Germania è arrivata una sorta di frenata.
Il retroscena di KickerA gettare acqua è stata la testata giornalistica Kicker. Secondo quanto riferito dal quotidiano, la giornata odierna ha registrato un summit fondamentale. Krosche, infatti, ha incontrato la dirigenza del club tedesco e, contrariamente da quanto si pensava a Milano, non avrebbe manifestato l'idea di lasciare il club per trasferirsi in Italia: si parla di un colloquio sereno e chiarificatore.
Strategia o rifiuto? Il dilemmaIl Milan, ovviamente, osserva la situazione con molta attenzione, conscio che il tutto potrebbe trasformarsi in una lunga salti da percorrere. Che il comportamento di Krosche possa essere tutta una strategia per capire il suo valore nel panorama internazionale? Bisognerà capire se il Milan deciderà di continuare, con molta forza, a puntare sul giovane, oppure virerà su un altro obiettivo ancora.
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