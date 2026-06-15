Chiuso il capitolo legato all'arrivo di Amorim, ormai più che certo, i riflettori di casa Milan si spostano sulla dirigenza. La priorità assoluta della proprietà americana, infatti, è blindare quella che sarà la nuova struttura dirigenziale, individuando le giuste figure chiave. Il prescelto, infatti, sembrerebbe essere Markus Krosche.

Milan, la situazione in dirigenza: arriva Krosche?

Il retroscena di Kicker

Strategia o rifiuto? Il dilemma

L'attuale dirigente dell'area sportiva dell'sembrerebbe pronto a sbarcare a Milano assieme al suo braccio destro,Tuttavia, proprio quando la strada sembrava essere ormai tracciata, dalla Germania è arrivata una sorta di frenata.A gettare acqua è stata la testata giornalistica. Secondo quanto riferito dal quotidiano, la giornata odierna ha registrato un summit fondamentale., infatti, ha incontrato la dirigenza del club tedesco e, contrariamente da quanto si pensava a Milano, non avrebbe manifestato l'idea di lasciare il club per trasferirsi in Italia: si parla di un colloquio sereno e chiarificatore.Il Milan, ovviamente, osserva la situazione con molta attenzione, conscio che il tutto potrebbe trasformarsi in una lunga salti da percorrere. Che il comportamento dipossa essere tutta una strategia per capire il suo valore nel panorama internazionale? Bisognerà capire se ildeciderà di continuare, con molta forza, a puntare sul giovane, oppure virerà su un altro obiettivo ancora.