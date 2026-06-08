PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Donati: “Ibrahimovic? Zero rispetto per una situazione umiliante”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Donati: “Ibrahimovic? Zero rispetto per una situazione umiliante”

Milan, Donati: “Ibrahimovic? Zero rispetto per una situazione umiliante” - immagine 1
Stefano Donati, giornalista sportivo, ha voluto commentare il ruolo di Ibrahimovic all'interno del Milan: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Siamo in pieno giugno, ma in Casa Milan il panorama che si prospetta è sempre lo stesso: una nuvola fitta di caso, infinite riflessioni e zero novità in arrivo, questo è quello che traspare dal club. Mentre le altre big del campionato hanno iniziato a pianificare il proprio futuro, il club guidato da Gerry Cardinale, seguito da Ibrahimovic, sembra in una grande bolla.

Milan, Donati contro Ibrahimovic: " Zero rispetto"

—  

Come ben sappiamo, ad oggi il Milan  si ritrova senza un allenatore, senza un direttore sportivo e senza un dirigente dell'area tecnica. Una tripla casella vuota che rende impossibile qualsiasi tipo di programma, specialmente se l'obiettivo è quello di ricostruire un nuovo progetto differente rispetto a quello passato.

LEGGI ANCHE

A finire sotto ai riflettori è la figura di Ibrahimovic. L'ex bomber svedese, nel suo ruolo di Senior Advisor del Milan, non sembra mostrare particolare interesse all'attuale situazione dei rossoneri, anzi. Attraverso i profili social, lo svedese continua a pubblicar video o pubblicità non legate ai rossoneri. Questo atteggiamento, infatti, ha scatenato la rabbia del mondo Milan, in particolare quella di Stefano Donati, giornalista sportivo.

Attraverso il proprio profilo X, il giornalista ha commentato il ruolo dello svedese senza giri di parole: Ibra? Zero rispetto per una situazione umiliante per tutti i tifosi. Servirebbe un advisor per l’advisor..".

Il Milan ha bisogno urgentemente di risposte. C'è una stagione da affrontare e rimanere ancora per diverso tempo senza le figure chiave per costruire un progetto non è positivo. Continuare a navigare a vista, in questo momento storico, è un lusso che il club rossonero non può permettersi.

Leggi anche
Milan, il paradosso è servito: Pavlovic segna quanto Nkunku
Milan Top News: la scelta di Rangnick/Glasner e il super colpo a costo zero che infiamma il mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA