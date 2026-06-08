Siamo in pieno giugno, ma in Casa Milan il panorama che si prospetta è sempre lo stesso: una nuvola fitta di caso, infinite riflessioni e zero novità in arrivo, questo è quello che traspare dal club. Mentre le altre big del campionato hanno iniziato a pianificare il proprio futuro, il club guidato da Gerry Cardinale, seguito da Ibrahimovic, sembra in una grande bolla.