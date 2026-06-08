A finire sotto ai riflettori è la figura di Ibrahimovic. L'ex bomber svedese, nel suo ruolo di Senior Advisor del Milan, non sembra mostrare particolare interesse all'attuale situazione dei rossoneri, anzi. Attraverso i profili social, lo svedese continua a pubblicar video o pubblicità non legate ai rossoneri. Questo atteggiamento, infatti, ha scatenato la rabbia del mondo Milan, in particolare quella di Stefano Donati, giornalista sportivo.
Attraverso il proprio profilo X, il giornalista ha commentato il ruolo dello svedese senza giri di parole: Ibra? Zero rispetto per una situazione umiliante per tutti i tifosi. Servirebbe un advisor per l’advisor..".
Il Milan ha bisogno urgentemente di risposte. C'è una stagione da affrontare e rimanere ancora per diverso tempo senza le figure chiave per costruire un progetto non è positivo. Continuare a navigare a vista, in questo momento storico, è un lusso che il club rossonero non può permettersi.
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