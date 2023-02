Milan, Pioli punta sulla difesa a tre: è davvero la soluzione?

Milan, vale la pena giocare a tre in difesa?

Non è la prima volta in questo 2023 che Pioli passa a tre in difesa, ma le cose non sono andate bene. Nella prima partita post sosta per i Mondiali in Qatar, il Milan stava dominando e vincendo per 0-2 in casa della Salernitana. Nel secondo tempo, Pioli mette in campo il terzo centrale Matteo Gabbia e dopo pochi minuti subisce gol. Questo perché Saelemaekers non riuscì a coprire la fascia destra, subendo l'incursione di Federico Bonazzoli. Stessa cosa nella partita successiva contro la Roma. Il Milan domina, non subisce nulla ed è avanti 2-0. Pioli decide, un'altra volta, di passare a tre togliendo all'85' minuto Saelemaekers e mettendo Gabbia. Da lì poi, sono arrivati di due gol di testa di Tammy Abraham e Roger Ibanez.