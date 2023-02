“Zaniolo al Milan a giugno”: la rivelazione dell’esperto sui rossoneri

Il Milan, quindi, ha perso Zaniolo una volta per tutte? Lo ha trattato, nello scorso mese di gennaio, con la Roma, ma i capitolini non hanno accettato la proposta rossonera. Non tanto per l'offerta (18 milioni di euro più bonus fino a 22), quanto per le modalità dell'acquisto: il Diavolo, infatti, l'avrebbe preso soltanto in prestito con diritto di riscatto, mentre la società dei Friedkin avrebbe voluto piazzarlo soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.