Milan, Pioli a rischio esonero? La situazione del tecnico | PM News

Stefano Pioli , tecnico del Milan , si è laureato Campione d'Italia con i rossoneri nel maggio 2022 . A distanza di pochi mesi, febbraio 2023 , la sua squadra è in crisi nera, lontana parente di quella che ha vinto il tricolore nella scorsa stagione. Da quando è iniziato il nuovo anno solare, soltanto delusioni per il Diavolo.

Una vittoria a Salerno , due pareggi contro Lecce e Roma , poi una caterva di sconfitte e valanghe di gol incassati. Eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino , pesante cappotto nella finale di Supercoppa Italiana contro l'I nter , quattro sconfitte consecutive, di cui tre in campionato contro Lazio , Sassuolo e ancora Inter.

Insomma, un momento nero dal quale il Milan di Pioli sembra non sapere come rialzarsi. Neanche il cambio modulo, dal 4-2-3-1 al 3-5-2, è servito ai rossoneri per frenare la caduta libera. E, logicamente, ci si inizia ad interrogare sul futuro del tecnico. I tifosi del Milan, sui social, lo vorrebbero lontano da Milanello: hanno anche mandato nuovamente in tendenza l'hashtag #PioliOut, già visto nel 2019 quando l'allenatore di Parma subentrò a Marco Giampaolo.