Milan, confronto tra dirigenti nello spogliatoio: la decisione su Pioli

Paolo Maldini, Frederic Massara e Giorgio Furlani, dirigenti del Milan, scuri in volto nello spogliatoio dopo il k.o. nel derby contro l'Inter

Daniele Triolo

Il Milan ha perso ancora. Un'altra volta nel derby contro l'Inter. Stavolta 'soltanto' per 1-0, in virtù della rete segnata da Lautaro Martínez al 34', di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dall'ex Hakan Çalhanoğlu. Rete che ha fatto molto male al Diavolo, giunto alla sua quinta sconfitta nelle ultime sette partite.

Inter-Milan 1-0: ennesima sconfitta del Diavolo — I conti del Milan, in questo 2023, sono impietosi: una vittoria, più di un mese fa (Salernitana-Milan 1-2 il 4 gennaio allo stadio 'Arechi'), due pareggi (2-2 contro Roma e Lecce rispettivamente il 6 e 9 gennaio), poi solo k.o., tutti molto pesanti. Eliminazione negli ottavi di Coppa Italia, a 'San Siro', per mano del Torino (0-1 il 12 gennaio); persa la Supercoppa Italiana a Riyad contro l'Inter (0-3 il 18 gennaio). Quindi, rovesci contro Lazio (0-4), Sassuolo (2-5) e, per l'appunto, ancora Inter ieri.

Così non può andare. Il Diavolo è fermo a 38 punti in classifica in Serie A da venti giorni e ha già visto sfumare tre obiettivi stagionali su quattro. Da una squadra che era 'nei parametri' ad una fuori dalla zona Champions, il passo è stato davvero breve e doloroso. Ieri, dunque, dopo l'ennesima sconfitta rossonera, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, come raccontato da 'Sky Sport', sono piombati nello spogliatoio del Milan subito dopo il k.o. nel derby.

Pioli confermato in panchina. Ma per quanto ancora? — Volti scurissimi quelli dei dirigenti rossoneri. Anche perché, nel frattempo, sta crescendo il malcontento nei confronti del tecnico Stefano Pioli. Da 'on fire' a 'is fired' (è licenziato, n.d.r.)? I sostenitori del Milan, sui social, hanno rilanciato l'hashtag #PioliOut, visto già nel 2019, agli albori dell'esperienza dell'allenatore di Parma con il Diavolo, ma, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i tifosi del Milan che oggi chiedono la testa del tecnico in favore di Roberto Donadoni, Luis Enrique o Thomas Tuchel rimarranno delusi.

Dal summit nello spogliatoio, infatti, non è sembrata trapelare l'intenzione di cambiare la guida tecnica del Milan. Pioli resterà al suo posto e guiderà i rossoneri anche in Milan-Torino di venerdì 10 febbraio, ore 20:45, a 'San Siro'. Con l'auspicio, naturalmente, che il Milan torni a vincere. Altrimenti sì che per l'allenatore Campione d'Italia in carica la vita si farebbe davvero dura ... Mercato Milan, gran colpo in vista per l'estate: le ultime news >>>