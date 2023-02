Calciomercato Milan – Gran colpo in vista per l’estate: le ultime news

Non si è ancora spenta l'eco del calciomercato invernale ma il Milan pensa già alla sessione estiva di trattative ed al come poter rinforzare la squadra di Stefano Pioli. La crisi nera in cui è piombato il Diavolo, infatti, sta spingendo i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, a puntare obiettivi importanti per la stagione 2023-2024. Quest'organico ha bisogno di innesti di qualità, esperienza e duttilità. Pertanto, sempre meglio muoversi per tempo per gettare le basi di un'annata che sia differente da questa.