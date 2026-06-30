L'ex match analyst Luca Diddi analizza il possibile impatto di Gonçalo Ramos nel Milan di Ruben Amorim
Il Milan ha da poco chiuso l'acquisto più oneroso della sua storia. Gonçalo Ramos si unirà al club rossonero per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus. Si tratta di una richiesta esplicita del nuovo tecnico Ruben Amorim, che lo reputa il terminale ideale per il suo sistema di gioco. A fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche del centravanti portoghese ci ha pensato Luca Diddi, ex match analyst che ha lavorato per Carpi e Verona.
Gonçalo Ramos al Milan, cifre e dettagli dell'operazioneIl calciatore firmerà un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2031. La quota di ammortamento annua da iscrivere a bilancio per la prossima stagione sarà pari a 13 milioni di euro, decisamente la più alta della rosa. Lo stipendio di Gonçalo Ramos dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, che corrispondono a 7,4 milioni di euro lordi. Il costo totale dell'operazione per la prima annata ammonterà quindi a 20,4 milioni di euro, e così via per i prossimi cinque anni.
Milan, l'analisi di Diddi su Gonçalo RamosIntervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, l'ex match analyst Diddi ha analizzato il possibile impatto di Gonçalo Ramos al Milan.
"Il Milan ha preso l'attaccante perfetto per il gioco di Amorim. Lo dicevo già a metà giugno: tra tutti i profili disponibili, bisognava puntare su un giocatore con caratteristiche ben precise. Gonçalo Ramos è l'identikit ideale. Ha una media realizzativa pazzesca: praticamente un gol ogni 120 minuti".
Milan, le caratteristiche di Gonçalo RamosRuben Amorim apprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche di Gonçalo Ramos. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al Benfica, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.
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