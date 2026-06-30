Il Milan ha da poco chiuso l'acquisto più oneroso della sua storia. Gonçalo Ramos si unirà al club rossonero per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus. Si tratta di una richiesta esplicita del nuovo tecnico Ruben Amorim, che lo reputa il terminale ideale per il suo sistema di gioco. A fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche del centravanti portoghese ci ha pensato Luca Diddi, ex match analyst che ha lavorato per Carpi e Verona.

Gonçalo Ramos al Milan, cifre e dettagli dell'operazione

Milan, l'analisi di Diddi su Gonçalo Ramos

"Il Milan ha preso l'attaccante perfetto per il gioco di Amorim. Lo dicevo già a metà giugno: tra tutti i profili disponibili, bisognava puntare su un giocatore con caratteristiche ben precise. Gonçalo Ramos è l'identikit ideale. Ha una media realizzativa pazzesca: praticamente un gol ogni 120 minuti".

Milan, le caratteristiche di Gonçalo Ramos

Il calciatore firmerà un contratto quinquennale valido fino alLaannua da iscrivere a bilancio per la prossima stagione sarà pari a, decisamente la più alta della rosa. Lo stipendio didovrebbe aggirarsi intorno ainetti a stagione, che corrispondono a 7,4 milioni di euro lordi. Il costo totale dell'operazione per la prima annata ammonterà quindi a, e così via per i prossimi cinque anni.Intervenuto sul canale Youtube di, l'ex match analystha analizzato il possibile impatto dialapprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche di. Neldel tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.