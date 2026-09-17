Paolo Di Canio, ex attaccante oggi opinionista televisivo, commenta la sconfitta del Milan contro il Benfica e dà un consiglio a Ruben Amorim
Milan-Benfica 0-2, tifosi sui social duri con Amorim: "Impresentabili. Amorim non mangia il panettone"
La sconfitta contro il Benfica rischia di portarsi dietro alcuni strascichi, soprattutto per quanto riguarda la reputazione di Ruben Amorim. Dopo il primo ko stagionale dei rossoneri, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha iniziato a tirare le somme del lavoro svolto fino ad ora dal tecnico portoghese.
Milan, le parole di Di CanioIntervenuto a 'Sky Sport' nel post partita di Milan-Benfica 0-2, Di Canio ha spiegato cosa manca ai rossoneri per compiere il salto di qualità e come Amorim potrebbe risolvere la situazione:
"Mi aspetto che emerga un vero leader, uno che trasmetta il senso di responsabilità. Il compito di Amorim deve essere proprio questo: individuare i calciatori pronti ad accettare ogni scelta pur di fare il bene del club".
La questione non si limita all'assenza di leadership, qualità che a giocatori come Modric, Rabiot o Maignan non manca. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i rapporti tra Amorim e alcuni senatori del Milan non sarebbero idilliaci: una situazione che rischia di rendere il lavoro più complicato.
Sul lavoro che attende AmorimSecondo Di Canio, l'allenatore rossonero dovrebbe optare per un lavoro di gestione del gruppo ancora prima di pensare agli schemi:
"Nelle società dove manca un modello solido come quello del passato, il potere scivola nei piedi dei calciatori e lo spogliatoio si autogestisce, senza l'impronta della dirigenza. La sfida principale per il mister non riguarderà soltanto gli schemi tattici. Servirà far capire a tutti che si rema dalla stessa parte, aiutandosi a vicenda. Questo è il passo decisivo. La speranza è che dal gruppo arrivi un sostegno concreto".
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